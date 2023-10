WhatsApp | arriva il galateo dei messaggi vocali

Leggi su zon

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ogni giorno solo su, secondo le ultime statistiche, vengono inviati 200 milioni di audio. L’opinione pubblica si divide: o li ami o li odi. E gli esperti di comunicazioni sono tutti d’accordo: “È il metodo peggiore e spesso l’audio sul telefonino crea ansia in chi li riceve”. A fare chiarezza,no vademecum e regole di bon ton. Innanzitutto bisogna avere chiaro che si tratta di un monologo, quindi a meno che non si tratti di uno in cui il tono della voce è importante, ad esempio per fare gli auguri per una ricorrenza o per esprimere un concetto serio, è meglio evitarli il più possibile e scrivere un sempliceo. È importante, quindi, saper comprendere quando ilo vocale non è gradito: i segnali ci sono e bisogna saperli cogliere. Se l’interlocutore, ad ...