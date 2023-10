Sport invernali | la Fis conferma l’esclusione di Russia e Bielorussia anche per la stagione 2023-24

(Di lunedì 2 ottobre 2023)e Bielosaranno escluse dalle Coppe del Mondo di area Fis (sci alpino, sci di fondo, snowboard, freestyle, salto con gli sci, combinata nordica)nella-24. Curiosamente, la federazione internazionale dello sci e dello snowboard non ha fornito alcuna nota ufficiale in merito alla propria decisione, presa nel weekend durante l’abituale meeting autunnale di Zurigo. Il prolungamento della sospensione di russi e bielorussi (cominciato nel marzo 2022, subito dopo l’inizio del conflitto armato nell’Europa orientale) è stato tuttavia riportato dai media svedesi, la cui fonte è indubbiamente autorevole. Sia la testata giornalistica Aftonbladet che l’emittente radiofonica Sverigesradio riportano le parole di Lars Öberg, ovverosia il manager della nazionale trekroner di sci di ...

La Nazionale italiana di pattinaggio pista lunga sul ghiaccio si è recata in Germania per il raduno in vista della Internationales Rennen . Già in gruppo a soli 4 mesi dal parto di Tommaso, Francesca

Puntano anche sull'innovazione tecnologica diversi campioni come Federico Pellegrino, Dorothea Wierer e Denise Herrmann-Wick negli sport invernali o Gianni Moscon nel ciclismo, oltre a diversi club am