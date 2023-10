Roma | entra Kristensen e Mourinho manda un pizzino a Cristante | cosa c' è scritto

(Di lunedì 2 ottobre 2023) José, Bryane un bigliettino subito inquadrato dalle telecamere di Dazn . E' il secondo tempo di- Frosinone :al 25' al posto di Karsdorp, laè in ...

La Procura di Roma apre un’ indagine su Aurelio De Laurentiis . Il Presidente del Napoli è accusato di falso in bilancio per le presunte plusvalenze ...

Il tecnico della Roma , Josè Mourinho, avrebbe chiesto alla dirigenza giallorossa un rinforzo per la difesa : il centrale nel mirino della società. ...

infortunio muscolare per Diego Llorente , in particolare al flessore della coscia destra, in Genoa-Roma . Dopo 23 minuti esce il difensore c entra le ...

José Mourinho, Bryan Cristante e un bigliettino subito inquadrato dalle telecamere di Dazn . E' il secondo tempo di- Frosinone :Kristensen al 25' al posto di Karsdorp, laè in vantaggio per 1 - 0 e serve blindare la vittoria (prima del 2 - 0 di Pellegrini). Il danese, neo entrato, passa un ...... non sono stato capace di vincere due coppe ama ne ho vinta una e mezza e ho altri sei mesi qui. Quella con il Porto è un'impresa che mi ha aperto le porte del mondo". Comenella testa ...

La Roma riparte dopo lo stop di Genova e liquida con un secco 2 - 0 il Frosinone. Migliore in campo ...La Roma batte il Frosinone per 2-0 nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2023-2023. I giallorossi si impongono con i gol di Lukaku e Pellegrini. Il successo consente alla ...