Raspail | il profeta che ha previsto l' invasione dell' Europa 50 anni fa

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Quando Jeanlasciò questo mondo, nel giugno del 2020, la leader del Rassemblement national, Marine Le Pen, salutò la morte del “Prophète”. Perché alla pari di Aldus Huxley e George Orwell, nel romanzo Il Campo dei santi del 1973, delineò una distopia che oggi è diventata realtà: l'assedioa civiltà europea, ea Francia in particolare, da parte di un'immigrazione di massa di cultura non cristiana proveniente dal Terzo Mondo., poeta ed esploratore che, prima di scrivere il suo romanzo più noto, aveva viaggiato per vent'in giro per il mondo ala scopertae popolazioni minacciate dall'irruzione impetuosaa modernità, descrisse l'arrivo in Costa Azzurra di una flotta di diseredati provenienti dall'aerea geografica del Gange, aizzati a ...