Paolini | altra gioia in rimonta | ottavi a Pechino Da lunedì sarà numero 1 d' Italia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Jasminecompleta la secondadi fila e raggiunge glial "China Open", ultimo WTA 1000 della stagione (montepremi di 8.127.389 dollari) in corso sui campi in cemento dell'Olympic ...

Sulla diagonale del rovescio, però, la cinese rimane più incisiva ed è qui che costruisce la palla dell'immediato contro - break che trasforma con una risposta profonda e alta al centro:...Jasminevince un'battaglia, sempre in rimonta, e approda agli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Pechino 2023. La giocatrice toscana, al ritorno in campo dopo le tre ore di gioco ...

Si è conclusa poco fa la seconda giornata del WTA 1000 di Pechino. Sul cemento cinese si sono disputate oggi altri tredici incontri validi per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. An ...Impresa di Paolini che sotto un set e un break riesce a ribaltare l'inerzia della partita a suo favore. Al prossimo turno la cinese Yuan ...