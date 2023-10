Nagorno-Karabakh | dal 2024 cesserà di esistere la repubblica filo-armena

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’enclave separatista del, in territorio azero, non sarà più un’autoproclamatadal prossimo anno. Dopo 3 decenni di gestione da parte delle forze separatiste, il presidente della regione – all’interno del territorio dell’Azerbaigian ma abitata quasi esclusivamente da armeni – Samvel Shahramanyan, ha firmato un decreto per lo scioglimento delle istituzioni locali. Dunque ladi Artsakh – come si chiama il, o Alto, in armeno –dia breve. L’Azerbaigian non riconosce laautoproclamata e fra Baku (capitale azera) e Stepanakert (capitale dell’Artsakh) ci sono state già due guerre. Per ...