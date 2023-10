Calendario Mondiali ginnastica artistica 2023 oggi | orari 2 ottobre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023)lunedì 2va in scena la terza giornata di gare aidi. Ad Anversa (Belgio) si concluderanno le qualificazioni femminili: in pedana le ultime sette suddivisioni (dopo le tre disputate ieri), al termine delle quali conosceremo i nomi delle varie finaliste e anche le nove squadre che avranno staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia ha siglato un buon 162.230 e si è piazzata alle spalle di USA e Gran Bretagna,le azzurre incroceranno le dita e seguiranno tutte le avversarie. Andranno seguite con grande attenzione il Brasile di Rebeca Andrade, il Canada (bronzo undici mesi fa), il Giappone e la Cina, senza dimenticarsi di Belgio, Spagna, Germania, Francia e Ungheria. Di seguito il ...