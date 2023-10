A che ora Italia-Ucraina di volley | su che canale vederla | programma Preolimpico | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Martedì 3 ottobre (ore 22.00) l’affronterà l’nel terzo incontro del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda ilmaschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Rio de Janeiro (Brasile) dopo le vittorie ottenute nel weekend contro Repubblica Ceca e Qatar. La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario di assoluta caratura. L’obiettivo è quello di incamerare una facile vittoria e proseguire il proprio cammino nel torneo che metterà in palio due pass per i Giochi. I Campioni del Mondo entrano nel vivo della manifestazione, l’incontro con i gialloblù farà da preludio al primo vero crocevia, inmercoledì contro la Germania. Il CT Fefé De Giorgi punterà sulla formazione ormai titolare e già vista nelle ultime ...