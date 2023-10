Ryder Cup 2023 | il Team Europa trionfa a Roma | battuti gli Stati Uniti

I "gretini" ora se la prendono pure col golf: Roma, assalto alla, finisce malePerché latorna nel vecchio continente: non godeva di tutti questi favori del pronostico, eppure la selezione europea guidata da Luke Donald è riuscita nell'impresa di riprendersi l'...

Ryder Cup 2023 all'Europa, Molinari: «Mai pianto su un campo da golf» ilmessaggero.it

Ryder Cup: McIlroy 'sfogo nel parcheggio non era contro La Cava' - News Agenzia ANSA

NewTuscia – GUIDONOA MONTECELIO – “Questa edizione della Ryder Cup – commenta il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo – si è rivelata senza dubbio un grande successo. La bella e gioiosa ...Europe team celebrates after wiinning the 2023 Ryder Cup golf tournament at Marco Simone Golf Club in Guidonia, near Rome, Italy, 1st October 2023. The 44th Ryder Cup matches between the US and Europe ...