Torna la Fassa Fly Expo ottava edizione della fiera dedicata al volo libero

Una soddisfazione Quando il clientee ti richiama perché ha apprezzato la tua ... Marica Favè Vive a Campitello di(Trento): 'Lo sport è sempre stato al centro della mia vita. Ho iniziato a ...***Fine aggiornamento*** Il mercatino delle Magie natalizie al Lago di Carezzaanche quest'... Da Trento risalire la Val di Fiemme e la Val difino a Vigo, e da qui salire al Passo di ...

Torna Fassa Fly Expo dal 29 settembre all'1 ottobre giovanni petrungaro

Dalla val di Fassa all'Altopiano di Asiago torna "Undercut", la serie tv ... il Dolomiti

POZZA DI FASSA. L'alpinista iraniana Nasim Eshqi è tornata in val di Fassa, dove era già stata ospitata ad agosto nel corso di una serata, per aprire una nuova via sul Catinaccio. Il campobase è stato ...(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - "'Non entro nel merito della questione giudiziaria su cui parlano i miei avvocati, sono qui solo per lavorare e riprendere un percorso che si è interrotto non per mia respons ...