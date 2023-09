Mourinho | annuncio choc | 'Ho firmato per la migliore squadra del Messico' Cosa c'è dietro VIDEO

...in una lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport' e ha di fatto 'chiamato' Mourinho , anche se lasciando aperta la porta a una permanenza in ...

Josè Mourinho annuncia il rinnovo ...ma con l'Adidas . Il tecnico giallorosso sui social network è stato protagonista di un video che per alcuni minuti ...

La Roma di mister Josè Mourinho ha cominciato il campionato in maniera molto negativa, conquistando solamente un punto in tre giornate. Sul tecnico ...

"Sono José Mourinho , devo dirvi una Cosa : ho appena firmato per la squadra migliore del Messico". Josè Mourinho spaventa...

La Roma oggi ha presentato la nuova terza maglia per la stagione 2023/2024. Dopo l'il club ha cambiato anche immagine del profilo sui canali social togliendo il nuovo stemma ...di. ...L'ultimo, in ordine di tempo, a dare l', è stato U - Power , azienda nazionale ... La Roma di, oltre ad aver siglato importanti contratti con StarCasinò Sport e con Enel , ha stretto ...

Mourinho, annuncio choc: 'Ho firmato per la migliore squadra del ... Calciomercato.com

Addio Roma, altro colpo di scena Mourinho: l’annuncio Calcio mercato web

Nuovi aggiornamenti riguardo il difensore della Roma Smalling, c'è l'annuncio sul rientro in campo con i giallorossi ...Intervistato da TvPlay, la punta dell'Adana Demirspor ha parlato non solo dei rossoneri e del suo ex allenatore, ma anche del proprio futuro: 'Arabia Se funziona ci vado anche io' 'Il problema dei ro ...