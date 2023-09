Il “piccolo principe” non è solo una favola d’amore | ma anche un libro green | la nuova edizione con la traduzione di Roberto Piumini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) E’ in libreria dal 27 settembre unade Il(Compagnia editoriale Aliberti), il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry che dalla sua uscita nel 1943 ad oggi ha conquistato intere generazioni di lettori di ogni età.-apologo capace di ammaliare allo stesso modo lettori bambini e adulti,di formazione per gli adolescenti di tutto il mondo, best seller assoluto della storia dell’editoria contemporanea (nel 2012 si stimò che avesse venduto almeno 150 milioni di copie), il racconto lungo dello scrittore-aviatore francese non sembra temere il tempo che passa. Limpidezza e semplicità di una scrittura che non cade mai nella banalità; profondità di pensieri che non diventa mai pesantezza o oscurità. Il segreto del successo planetario del ...