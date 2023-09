Giorgetti presenta la nuova Nadef La conferenza stampa dopo il Cdm

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nel 2024 il pil italiano secondo le stime del governo crescerà del 1,2 per cento, mentre il rapporto deficit/pil scenderà al 4,3 per cento (mentre quest'anno registrerà una crescita fino a 5,3 punti percentuali). Sono i dati macroeconomici principali diffusi dalla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (ta dall'esecutivo quest'oggi in Consiglio dei ministri, E inviata a Bruxelles per l'approvazione da parte della Commissione europea. A introdurre il quadro programmatico finanziario è il ministro dell'Economia Giancarlo, che tiene unada Palazzo Chigi. Insieme a lui il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che illustrerà le nuove misure in materia di immigrazione approvate sempre in Cdm. Una nota informale di Palazzo Chigi ha spiegato che ...