Running | Mezza Maratona Treviso 2023 | il campione Olimpico e Mondiale Massimo Stano in marcia l’8 ottobre

Leggi su sportface

(Di martedì 26 settembre 2023) Domenica 8, da, partirà il progetto “The Walking– Vieni are con me”, un evento unico nel suo genere ideato daper promuovere la disciplina dellatra i giovani e sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica. E’ stato scelto il giorno in cui nella città veneta è in programma a nona edizione dellaorganizzata dall’exazzurro Salvatore Bettiol. Nella stessa mattinata, mentre migliaia di runners si sfideranno lungo i classici 21,097 km e nella 10 km di contorno aperta a tutti, tanti appassionati avranno la possibilità dire (o, più semplicemente, camminare) al fianco dell’atleta che a Tokyo ha regalato all’Italia l’oro nella 20 ...