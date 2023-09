Marattin spiega perché è ancora possibile riunire i liberal democratici e i riformisti

Leggi su linkiesta

(Di martedì 26 settembre 2023) «La più grande intelligenza politica che il nostro paese ha vissuto negli ultimi decenni, e hamolto da dare all’Italia e all’Europa». In occasione del primo congresso di Italia Viva Luigiha deciso di presentare un documento politico in cuisostiene la candidatura di Matteo Renzi a Presidente Nazionale del partito. In un tweet ha specificato però che non si tratta di una mozione, non è neanche un appello o un manifesto politico, infatti non verrà aperto alle sottoscrizioni. È una riflessione approfondita che ha l’obiettivo e l’ambizione di contribuire a rendere «più libera e forte la comunità politica di Italia Viva nel momento in cui affronta il suo primo appuntamento congressuale». Come preannunciato, in occasione del primo congresso di Italia Viva ho deciso di presentare un documento ...