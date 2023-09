Le star di Hollywood si danno all’alcol per scopi commerciali

Leggi su linkiesta

(Di martedì 26 settembre 2023) Superalcolici e vini si stanno bevendo anche la birra. E il merito (o la colpa) è di J-Lo, Clooney & Company. Basta caffè, George si è dato anche alla tequila, in società col marito di Cindy Crawford, Rande Gerber. Il binomio attori celebri e alcol è e sarà sempre più un successo: il valore del mercato degli spirits dovrebbe raddoppiare in meno di dieci anni. E negli Stati Uniti avrebbe superato quello della birra. Perciò la nuova manna, spinta anche dall’addio agli anni della pandemia (che pure hanno fatto crescere notevolmente l’e-commerce alcolico), viene offerta sempre più dai volti noti, seguiti globalmente. Come in una talk of fame alcolica. Se una bottiglia di vino, o altro alcolico, ti viene portata, ammiccando, da Cameron Diaz, o un’altra rinomatadi, non si potrà rifiutare. Perciò il binomio alcol-Vip è un successo sicuro ...