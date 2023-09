L’abbraccio caloroso della mamma di tutte le isole ioniche

Leggi su linkiesta

(Di martedì 26 settembre 2023) Se non siete tra coloro che si sono innamoratispiaggia bianca del film “Il mandolino del marinaio Corelli” venendo a conoscenza dell’esistenza di Cefalonia grazie a questa pellicola di successo, vi basti sapere che vi sono almeno quaranta altre possibili distese di sabbia e sassolini bianchi capaci di lasciarvi a bocca aperta. Dal punto più a Nord a quello più a Sud, Cefalonia misura ottanta chilometri di lunghezza, il che la rende con i suoi quasi ottocento chilometri quadrati, la più grande delledel Mar Ionio. Imponente per vegetazione e struttura geologica, è conosciuta per l’incredibile ricchezza naturalisticacosta così come dell’entroterra. Deve il suo nome ????????? al re Kephalos, i cui quattro figli avrebbero fondato le città di Sami, Pali, Krani e Pronnoi. Nella mitologia omerica era parte dei possedimenti ...