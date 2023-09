Funerali laici di Napolitano alla Camera | a Napoli maxischermo nel Maschio Angioino

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 26 settembre 2023) Si terranno oggi, in forma laica, a Montecitorio idi Stato per il presidente emerito Giorgio, scomparso venerdì scorso a 98 anni. OggidiLaospita iche si celebrano alle 11.30 nell’emiciclo – termine previsto entro le 13 – con le esequie, trasmesse in diretta L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.