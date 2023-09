Pallanuoto | Champions League 2023-2024 | la Pro Recco inizia la difesa del titolo in un torneo rinnovato

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ladelcontinentale inizierà domani per la Pro: la squadra ligure, vincitrice delle ultime due edizioni delladimaschile, si presenta al via delcon l’ambizione di provare a calare il tris nella massima competizione europea. In una stagione che si preannuncia foriera di un lungo stop per le Nazionali, tra Europei e Mondiali ad inizio, ecco che la prima fase dellaprevede 4 gironi da 4 squadre ciascuno, in cui le prime 2 classificate di ogni raggruppamento accedono alla seconda fase. In questo modo si giocheranno solo 6 partite fino ad inizio dicembre, ...

Andata in archivio la prima giornata dedicati alla prima fase della Champions League di Pallanuoto femminile per la stagione 2023-2024. In acqua ...

Andata in archivio la seconda giornata dedicata alla prima fase della Champions League di Pallanuoto femminile per la stagione 2023-2024. In acqua ...

Ai 22 club iscritti nella competizione si sono aggiunte altre 14 squadre escluse dal primo turno diLeague, quindi, la Len Euro Cup parte con 36 club suddivisi in 8 gironi, quattro gironi ...Presentazione nella sede dell'Omr del patron Marco Bonometti per l' An Brescia , che riparte con nuovo entusiasmo per essere protagonista sia nella serie A disia nella. E proprio in Europa i ragazzi di coach Sandro Bovo saranno impegnati martedì prossimo alle 19.30 in Spagna contro Sabadell. Esordio invece in campionato domenica 1 ...

Pallanuoto, Champions League 2023-2024: domani l'esordio in un girone complicato per l'AN Brescia OA Sport

PALLANUOTO PRO RECCO Champions League, domani l'esordio a Lavagna contro la Dinamo Tbilisi SettimanaSport

Inizia il cammino nei gironi della Champions League di pallanuoto per l'AN Brescia. La compagine lombarda, seconda nello scorso campionato di A1, ha rinunciato alla wild card che consegnava l'accesso ...Dall'ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto. Di Daniele Roncagliolo Per scaricare l'intervista a Del ...