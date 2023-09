Mancia carburante per le famiglie con reddito al di sotto dei 15mila euro Prorogati di 3 mesi i tagli Iva sul gas

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il governo ha approvato un pacchetto di misure da circa 1,3 miliardi dia sostegno dellealle prese con il caro energia. Tra queste la proroga e il rafforzamento delle misure contro il caro bollette e un sostegno alleper i trasporti. Sulla social card ‘Dedicata a te” verrà trasferito un bonus per l’acquisto di carburanti . L’ammontare del bonus dovrebbe essere intorno agli 80ma il governo fa sapere che la cifra esatta sarà definita entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto con un provvedimento ad hoc del ministero delle Imprese e del Made in Italy. A beneficiarne saranno dunque soltantoche possiedono la card, con unal dideil’anno e in possesso di social card ...