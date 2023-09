Torino-Roma 1-1 | il tabellino

La quinta giornata di Serie A si chiude con il posticipo dello Stadio Olimpico Grande Torino tra Torino e Roma. Il Torino cerca punti per ...

All’Olimpico Grande Torino, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ...

La quinta giornata di Serie A si chiude con il posticipo dello Stadio Olimpico Grande Torino tra Torino e Roma. Il Torino cerca punti per ...

Il video dei gol e degli Highlights di Torino-Roma , match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Partenza con ...

Torino-Roma 1-1 le pagelle e il tabellino della partita . Posticipo domenicale che chiude la quinta giornata: ecco come se la gioca Mourinho. ...

Lukaku trova il terzo gol in una settimana, ma stavolta non fa vincere la Roma . Il Torino pareggia nel finale, è 1-1 all’Olimpico. URLO SPEZZATO – ...

All'Olimpico Grande, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024. ...Mourinho e Juric, allenatori di(AnsaFoto) - Calciomercato.itReduci dalla vittoria in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol nella partita di esordio della fase a gironi di Europa League, ...

Juric pre Torino-Roma: “Ricci fuori Non era al massimo muscolarmente” Toro News

Il Torino ci prova con voglia fino alla fine ... Seck 6: quando parte palla al piede dà la sensazione di poter mettere in difficoltà la difesa della Roma ma a volta finisce per intestardirsi troppo in ...Un rimpallo. Una palla sporca. Big Rom sembrava aver deciso la serata con un suo graffio: era lì, nel cuore dell'area del Torino, e ne ha approfittato alla sua maniera. Credeva di aver servito alla ...