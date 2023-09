Urso non convince Landini | la Cgil conferma la mobilitazione ad ottobre

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 23 settembre 2023) Sull’esito del confronto tra governo e sindacati sul caro prezzi a Palazzo Chigi c’è qualcuno che non la racconta giusta. I sindacati die Uil – la Cisl come al solito si smarca dalle critiche – lo definiscono fallimentare, l’esecutivo esprime invece soddisfazione. Un confronto “positivo e costruttivo con i sindacati sul contrasto all’inflazione e sulle misure a tutela del potere di acquisto di lavoratori, pensionati e famiglie”, ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, che ha presieduto il tavolo. “La direzione che sin dall’inizio della legislatura abbiamo intrapreso a sostegno dei ceti medio bassi, dei lavoratori e delle famiglie è giusta e largamente condivisa ed ha ottenuto ottimi riscontri in questi mesi: l’inflazione si è ridotta più in Italia che nella media Ue”, ha sottolineato il ministro. Alcune tabelle ...