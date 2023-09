Preolimpico volley 2023 | Italia qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024 se… Tutte le combinazioni

(Di sabato 23 settembre 2023) L’non sbaglia contro la Germania e vince 3-0 contro la squadra di Heynen nella penultima giornata deldifemminile. Ottima prova delle ragazze di Mazzanti, che non hanno tremato in una partita che assomigliava molto a un dentro fuori. Quinta vittoria per l’in sei partita con una sola sconfitta contro gli Usa. Si arriva quindi all’ultima giornata del torneo di qualificazione con le azzurre in testa al girone con 15 punti a pari merito con Polonia e Usa ma davanti per coefficiente set. La differenza set al momento recita+12 con 16 set vinti e 4 persi, Polonia +10 con 17 set vinti e 7 persi e Usa subito dietro +10 con 16 set vinti e 6 persi. Germania eliminata in virtù della sconfitta di oggi con 11 punti a una sola partita dal termine del ...

LA Polonia BATTE GLI USA E INGUAIA L'ITALIA

L'Italia di Davide Mazzanti torna in campo per il torneo. Dopo il ko contro gli Stati Uniti , le azzurre battono la Germania in una sfida decisiva per la qualificazione alle prossime Olimpiadi e salgono al primo posto nella pool C.

Per le azzurre quinta vittoria in sei partite nel preolimpico. Ora la partita contro la Nazionale guidata da Stefano Lavarini: vale i Giochi, chi vince si qualifica. Vince e resta in corsa per andare a Parigi la nazionale femminile di pallavolo.