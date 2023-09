Gabriela Chieffo | confessione a Verissimo | «Ho avuto un crollo e così ho perso 45 chili»

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, 12 settembre, in onda su Canale5, abbiamo assistito alla proposta di matrimonio di Giuseppe per Gabriela . ...

Ospiti a 'Verissimo' la coppia protagonista di 'Temptation Island', Giuseppe Ferrara e, racconta il momento in cui si è ritrovata e la proposta di matrimonio avvenuta nello studio di 'Uomini e Donne' poco fa. 'A gennaio 2023 ho scoperto che Giuseppe mi aveva tradito ma ...E per fortuna che Pier Silvio Berluscon i non voleva più il trash. A Verissimo , nella puntata messa in onda sabato 23 settembre, sono sbarcatie Giuseppe Ferrara, coppia che ha dato spettacolo, si fa per dire, nell'ultima edizione di Temptation Island. I due piccioncini ora si sposeranno. Nel reality estivo di Canale Cinque ...

Gabriela Chieffo: Per Giuseppe ho perso 45 chili, stavo male perché ... Fanpage.it

Gabriela Chieffo rivela la sua incredibile trasformazione: come ha ... Tendenzediviaggio

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, coppia che si è fatta notare nell’ultima edizione di Temptation Island a Verissimo, nella puntata in onda sabato 23 settembre, hanno parlato delle loro imminenti ...Ospiti a "Verissimo" la coppia protagonista di "Temptation Island", Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo, racconta il momento in cui si è ritrovata e la proposta di matrimonio avvenuta nello studio di ...