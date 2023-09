Calcio in tv oggi venerdì 22 settembre | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) È unricchissimo, 22, per ilin tv. Si comincia già al pomeirggio con una doppia sfida del campionato Primavera: alle 16.00 Monza-Genoa, alle 18.00 Verona-Bologna. Entrambe le sfide saranno vibisili su Sport. Sempre nella giornata odierna in campo anche Serie A e Serie B. Nel masismo campionato, in programma ci sono letra Salernitana e Frosinone (18.30, DAZN) e tra Lecce e Genoa (20.45, DAZN e Sky), mentre in cadetteria si giocherà Palermo-Cosenza (20.30, DAZN e Sky). Spazio anche alla Nations League femminile con l’che alle 19.30 affronta la Svizzera in un match che sarà trasmesso dalla Rai. Sempre in chiaro anche la gara tra Al-Nassr e Al-Ahli di Saudi Pro League che veràà proposta da La7D. Tutta la Serie A TIM è ...