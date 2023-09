Spagna | a Malaga esiste un ristorante dove non si può ordinare | ecco come funziona

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 21 settembre 2023) Laè la seconda nazione più visitata al mondo dai turisti internazionali. Per quanto riguarda la scelta delle città da vedere, c'è realmente l'imbarazzo sulla scelta. Quelle sulla costa sono le più gettonate,ad esempio. Quiuncon una regola molto singolare: non si ordina. Ci sono tanti luoghi inche vale la pena visitare. Per gli amanti del caldo, delle spiagge e della storia,è la scelta perfetta. Non a caso, questa città è stata denominata la capitale della cosiddetta Costa del Sol. Questo tratto costiero, situato all'estremo sud-ovest della penisola iberica, è tra i punti europei più soleggiati in assoluto. Non a caso, è distante pochi chilometri in linea d'aria dal Marocco e comprende anche Gibilterra. Vista la ...