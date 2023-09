Quanti soldi hanno guadagnato Milan | Inter | Napoli e Lazio con i primi risultati in Champions League? Tutte le cifre

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Dopo i match disputati ieri abbiamo ufficialmente mandato in archivio il primo turno della fase a gironi della2023-2024. Come sono andate le cose per le 4 squadre di casa nostra? Bene, ma non benissimo si potrebbe dire. Un bottino di una vittoria e 3 pareggi, nel complesso, che poteva essere anche migliore secondo le previsioni iniziali. Andiamo in ordine cronologico, ilha impattato 0-0 in casa contro il Newcastle dell’ex Sandro Tonali, laha riacciuffato l’Atletico Madrid con il gol di Provedel all’ultimo respiro per un 1-1 storico, quindi ilè passato sul campo del Braga per 2-1 grazie ad una clamorosa autorete a 2 minuti dalla conclusione e l’ha strappato un punto in casa della Real Sociedad dopo tanta sofferenza. Come spesso capita, però, ...