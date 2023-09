L’attenzione del Copasir sull’Africa Si lavora a una relazione

Leggi su formiche

(Di giovedì 21 settembre 2023) I centri studi fanno il loro debutto al. La scorsa settimana il Comitato di controllo parlamentare dell’operato dell’intelligence ha avuto in audizione l’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente dell’Ispi. Massolo è stato dal 2007 al 2012 segretario generale della Farnesina e successivamente, fino al 2016, direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, cioè la struttura che coordina la ricerca informativa e verifica l’attività svolta dalle due agenzie, cioè Aise e Aisi. Ieri è toccato all’Aspen Institute Italia rappresentato da Marta Dassù, senior advisor per l’Europa e direttore di Aspenia, Roberto Menotti, senior advisor per le attività internazionali e direttore di Aspenia online, e Nicola Pedde, senior advisor per l’Africa e direttore dell’Institute for global studies. Presto potrebbero essere convocati rappresentanti di altri centri ...