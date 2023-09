Intermania | vietato criticare Inzaghi per il turnover se è obbligato a vincere perché ha due 'squadroni'

Commenta per primo La Champions League è un altro pianeta rispetto alla Serie A e riporta sulla terra l'Inter. Presentata alla vigilia dalla stampa spagnola come la miglior versione dei nerazzurri ...Commenta per primo La Champions League è un altro pianeta rispetto alla Serie A e riporta sulla terra l'Inter. Presentata alla vigilia dalla stampa spagnola come la miglior versione dei nerazzurri ...

Intermania, la grande bugia di Zhang: dove sono finiti i 40 milioni ... Calciomercato.com

Coppa Interamnia, la grande finale della 50esima edizione ... Il Centro

La Champions League è un altro pianeta rispetto alla Serie A e riporta sulla terra l'Inter. Presentata alla vigilia dalla stampa spagnola come la miglior versione dei nerazzurri nell'ultimo decennio.