Hamilton | “C’è qualcosa che non va” se la Red Bull non domina a Suzuka

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 21 settembre 2023) La Redha sofferto una misteriosa mancanza di prestazioni nella gara di Singapore dello scorso fine settimana, che ha portato entrambi i piloti ad abbandonare le qualifiche nella seconda fase: né Max Verstappen né Sergio Perez sono riusciti a migliorare i loro giri finali della Q2. Perez ha dichiarato che“dovrebbe essere uno dei circuiti migliori” per il pacchetto RB19, che si è rivelato un’auto eccezionalmente forte nelle curve che richiedono deportanza ad alta velocità e rapidi cambi di direzione. In aggiunta ai commenti di Perez,ha elogiato l’attuale vettura della Red, suggerendo che in assetto da gara dovrebbe avere “30 secondi” di vantaggio sul resto del gruppo. “Se non hanno 30 secondi di vantaggio come in passato, allora c’èche non va”, ha detto ...