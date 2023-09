F1 | a chi la vittoria nel GP Giappone 2023? La Red Bull per l’onore e il prestigio La Ferrari corre a cuor leggero | mentre Mercedes…

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) La Formula Uno non si ferma e va a completare il proprio double header dell’Estremo Oriente. Archiviato il GP di Singapore, ci si sposta nella più settentrionale Suzuka, dove il 24 settembre andrà in scena il Gran Premio del. Sono tanti i temi di una gara alla quale si arriva dopo il palpitante finale di Marina Bay che ha incoronato Carlos Sainz. I riflettori saranno puntati sui Big-Three, Rede Mercedes, seppur per ragioni molto differenti. Il Drink Team ha visto sfumare la possibilità di completare la “Stagione Perfetta”, trovandosi costretto a incassare la prima (sonora) sconfitta del. Nei prossimi giorni si, però, in casa della Honda. È quindi doveroso, per chi ha dominato la scena da Sakhir a Monza, mettere Singapore tra parentesi e ricominciare a vincere. ...