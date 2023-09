(Di giovedì 21 settembre 2023) Un uomo di 26 anni è statoe arrestato dagli agenti della Polizia di Frontiera di Como Ponte Chiasso in quanto colpito da un ordine di carcerazione, e per questoin ...

Un uomo di 26 anni è statoSvizzera e arrestato dagli agenti della Polizia di Frontiera di Como Ponte Chiasso in quanto colpito da un ordine di carcerazione, e per questo ricercato in ambito Schengen, emesso il ...... 7 mesi e 9 giorni di reclusione un 26enne originario di Bari, arrestatoPolizia di Frontiera ...è stato quindi rintracciato in Svizzera dalle Autorità Elvetiche e da queste catturato ed...

Estradato dalla Svizzera un ricercato per violenze su un 11enne ... Agenzia ANSA

Estradato dalla Svizzera 26enne italiano: deve scontare 3 anni per aver adescato un 11enne Prima Como

Como – Aveva adescato un ragazzino di appena 11 anni e lo aveva molestato a casa sua e anche in videochiamata. Per questo motivo un uomo di 26 anni adesso è stato estradato dalla Svizzera e arrestato ...Un uomo di 26 anni è stato estradato dalla Svizzera e arrestato dagli agenti della Polizia di Frontiera di Como Ponte Chiasso in quanto colpito da un ordine di carcerazione, e per questo ricercato in ...