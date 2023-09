Emergenza migranti | Zaia | “Cpr? Aiutano | ma non bastano”

(Di giovedì 21 settembre 2023) In merito alla vicenda che riguarda l’deiha voluto esprimere il proprio pensiero Luca. Il governatore del Veneto ne ha parlato al ‘Corriere della Sera’ Nel cuore della notte italiana c’è stato l’importante discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite (Onu) da parte di Giorgia Meloni. Per la premier si è trattato di un vero e proprio esordio. Un discorso molto interessante, il suo, dinanzi ai leader mondiali di tutti i Paesi. Oltre ad affrontare il tema riguardante il conflitto in Ucraina, ha discusso anche quello dei. Quest’ultimo, infatti, è diventato uno dei problemi principali del nostro Paese. Il presidente della regione Veneto, Luca(Ansa Foto) Notizie.comSoprattutto perché, proprio nelle ultime ore, si sono verificati altri sbarchi in Italia. ...

... che ha descritto come un'di portata globale. Ha denunciato con fermezza il ruolo svolto ... Agire insieme contro "la nuova schiavitù", quella deiillegali. Investimenti in Africa per ...in Italia, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presentato le misure del governo per affrontare l'arrivo di migliaia di immigrati irregolari sulle coste italiane. Tra ...

Emergenza migranti, Giorgia Meloni lancia l'allarme alle Nazioni Unite Il Tempo

Emergenza migranti, in 300 trasferiti da Pantelleria a Termini Imerese PalermoToday

Dure parole del presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini al governo sulla gestione dell'emergenza migranti. Il video su LA7 ...Eugenio Giani, governatore della Toscana, non molla. In un’intervista ad Agorà, talk show del mattino di Rai3 condotto da Roberto ...