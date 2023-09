Dengue | aumentano i casi in Italia ma a ottobre arrivano i vaccini | «Il caldo umido ha fatto proliferare le zanzare»

(Di giovedì 21 settembre 2023) Sono 208 idirilevati a livello nazionale. La prima regione per numero è la Lombardia con 71, mentre la seconda è il Lazio, con 36 dall’inizio dell’anno, quattro dei quali sono attualmente ricoverati allo Spallanzani di Roma. «Non deve esserci un allarme ma certamente i medici di famiglia e i colleghi del pronto soccorso devono notificare subito i», ha spiegato il direttore del reparto malattie infettive ad alta intensità della struttura, Emanuele Nicastri. I numeri sono stati spinti in alto dalla proliferazione delle, che hanno apprezzato ildi questa estate. Per questo, contro lasono in arrivo i, che dovrebbero essere disponibili a partire dain seguito all’approvazione ...

Cos'è la dengue? La dengue è una malattia che causa febbre, vomito, dolore alle articolazioni, alla testa e ai muscoli. Normalmente bastano 15 giorni per riprendersi ma in alcuni casi ne sono necessari di più.

Roma, 21 settembre – I dati dell'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di sanità (Iss) registrano un significativo aumento dei casi di Dengue in Italia. Ne sono stati rilevati 165 in totale.