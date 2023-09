Champions | Il Napoli vince | l’Inter stecca | il commento di Pistocchi

(Di giovedì 21 settembre 2023) Maurizioha commentato le partite diLeague die Inter, lodando gli azzurri e criticando i nerazzurri. CALCIO. Nella serata di ieri sono scese in campo le italianee Inter per la prima giornata della fase a gironi diLeague. Gli azzurri hanno affrontato il Braga in trasferta, mentre i nerazzurri hanno giocato in casa contro la Real Sociedad. A commentare le due partite ci ha pensato il noto giornalista ed opinionista Maurizio, che su Twitter ha espresso il suo punto di vista. Sulla vittoria delper 2-1ha evidenziato la buona prova della squadra di Garcia, che dopo aver dominato il primo tempo si è però complicata la vita nel finale. Determinante l’autogol di ...

(Photo by CARLO HERMANN / AFP) Il tecnico del, Rudi Garcia, ha parlato a Prime Video della prestazione degli azzurri incontro il Braga " Abbiamo subito il pareggio perché non capaci ...I portoghesi del Braga hanno concesso molto. La prestazione non ha convinto pienamente e c'è sempre da lavorare tanto L'unica squadra italiana a vincere inè stata il. Milan, Inter e Lazio hanno pareggiato. Ilha vinto 2 - 1 a Braga. Scrive la Gazzetta: L'unica a vincere è stata ile visto il clima che già c'è intorno a ...

Champions, il Napoli salva il bilancio: pari preziosi per Inter e Lazio - Sportmediaset Sport Mediaset

La prima settimana è andata, con una piccola astinenza da Champions che Max Allegri vorrebbe trasformare in risorsa, nella spinta giusta per tornare a vincere in Italia prima di riaffacciarsi ...Tre punti che fanno morale. Sì, ma poco altro. Il Napoli lascia il Portogallo forte della vittoria contro il Braga nell’esordio in Champions League, ma non cancella le difficoltà palesate nel secondo ...