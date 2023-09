Andreoletti | “Fatto un altro passo in avanti | vittoria dedica a Terranova”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Le parole di Matteoal termine della sfida valevole il campionato di Serie C che ha visto il Benevento ospitare il Taranto. L’allenatore bergamasco ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Vigorito” per affrontare la formazione di Eziolino Capuano. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Prestazione – In questo girone e in questo campionato le partite non sono mai finite. Abbiamo creato i presupposti per il tre a zero e la gara sarebbe finita. Abbiamouna prestazione a livello tecnico di ottima fattura. Le squadre di Capuano sono molto difficili da affrontare, serve pazienza e siamo stati molto bravi nel primo tempo. Nella ripresa sono venuti uomo su uomo, ci hanno anche avvantaggiato. Non ci siamo mai disuniti, siamo rimasti compatti e questo è ...