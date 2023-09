AEW | Saraya non perdona alla prima difesa | Toni Storm è battuta ed il titolo resta all’inglese

(Di giovedì 21 settembre 2023) Durante Dynamite Grand Slam, svoltosi stanotte,ha difeso il suo AEW Women’s World Championship dall’assalto della “compagna” nelle Outcasts, se ancora possiamo definirle tali,. L’incontro è stato decisamente acceso e davvero incerto, soprattutto nelle battute finali. Un intervento di Ruby Soho ha portato la campionessa all’utilizzo del suo spray,della Nightcap che però non è bastata. And nowkicks out of the Knight Cap, sending NYC into a frenzy!Watch #AEWDynamite #AEWGrandSlam LIVE ON TBS!@pic.twitter.com/HrisyNtBbN— All Elite Wrestling (@AEW) September 21, 2023 La sfidante, dando tutta se stessa, hasorpresocon un bacio ...

Jon Moxley is believed to have suffered a concussion during AEW Dynamite: Grand Slam which forced plans to change while the match was going on.