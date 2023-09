Serie B 2023 2024 | la Sampdoria perde in casa contro il Cittadella per 2-1

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ilbatte lainper 2-1. Dopo una prima metà di partita monopolizzata dagli ospiti, laè riuscita a riprendersi, segnando il gol del vantaggio poco prima della fine del primo tempo, grazie a La Gumina. Nella seconda metà però ilha risposto alla rete degli avversari e ha prima pareggiato con Magrassi, poi conquistato il gol del vantaggio grazie a Branca. Nella prossima giornata diB, laincontrerà il Parma, mentre ilsfiderà il Como. La partita si apre con un buon ritmo del, che raggiunge la porta avversaria in pochi secondi, grazie a Pittarello. La palla però viene fermata da Stankovic e lariesce a resistere al pressing di ...

Curiosità: La Serie A 2023-2024 è la 122ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 92ª a girone unico), che si disputa tra il 19 agosto 2023 e il 26 maggio 2024.

La di Andrea Pirlo non riesce a rialzare la testa. I blucerchiati hanno rimediato la terza sconfitta nelle prime cinque partite diB in casa contro la . Gli ospiti si sono imposti con il risultato di 2 - 1, rimontando il gol iniziale di La Gumina con le reti di Magrassi e Branca . La squadra del tecnico ex e Basaksehir ...

Finisce 0-0 Verona-Bologna, ultima gara della quarta giornata di Serie A: i veneti salgono a quota 7 punti, gli emiliani a 5. Meglio nel primo tempo i padroni di casa, che si vedono annullare un gol ...Le pagelle e highlights di Fiorentina - Atalanta, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2023/2024: Bonaventura è il migliore del match ...