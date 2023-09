Padovan | «Inter può fare strada in Champions League! Istanbul…»

(Di lunedì 18 settembre 2023) Mancano pochi giorni all’inizio delle coppe Europee. Fra le italiane in campo, ovviamente, anche l’impegnata mercoledì inLeague contro la Real Sociedad. Secondo il giornalista Giancarloi nerazzurri faranno– Queste le considerazioni divenuto negli studi di Sky Sport: «Italiane in Europa? Che si ripetano faccio fatica a crederlo. Quella che puòpiùinLeague è l’, perché Istanbul è stata una delusione ma anche un momento di crescita importante. Io credo che i nerazzurri faranno».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

... Napoli: lotta scudetto, pergli azzurri sono ancora favoriti Nonostante queste parole, il giornalista crede ancora che il Napoli sia la favorita per lo scudetto davanti a, Milan e ...... di certo il Milan e l', a punteggio pieno e con prestazioni convincenti, che dopo la sosta si ... da parte del giornalista Giancarlo, che a 'Radio Punto Nuovo' ha tratteggiato un momento ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo, direttore di Calciomercato.com: "Con Kim in campo, il Napoli non avrebbe perso con la ...vedrà Milan ed...

Padovan: “Il Milan poteva solo perdere, non è ancora una squadra matura” Pianeta Milan

Derby, Padovan: «Il Milan poteva solo perdere. Vi spiego perchè» Inter News 24

Padovan intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul derby Inter Milan vinto dai nerazzurri Le parole di Padovan intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul derby Inter Milan ...Padovan a Sky Sport 24 ha parlato di Vlahovic e della Juve ... sicuramente arriva tra prime 4. L’Inter va troppo forte per tutti e ha una rosa con due giocatori di livello per ruolo, ma la Juve può ...