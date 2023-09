11 settembre 2001 | chi era Osama Bin Laden? La vera storia del capo di Al Qaeda

(Di lunedì 11 settembre 2023)Binè stato considerato a lungo il nemico numero uno dell’America. Sceicco di origine saudita, è nato nel 1957 a Riad ed è morto nel 2011, dopo essere stato ritrovato dalle forze militari americane in un rifugio nei pressi di Islamabad. Madre siriana, diciassettesimo figlio di un facoltoso imprenditore yemenita, dopo la laurea in ingegneria ha abbracciato prima la causa dei Mujaheddin nella resistenza contro l’invasione sovietica in Afghanistan (1979-89), quindi ha rivolto le sue mire contro gli Stati Uniti. Il principe del terrore si è sposato quattro volte e ha avuto molti figli, tra cui Hamza, ritenuto il suo successore. Miliardario saudita (alla sua morte il padre gli lasciò 25 milioni di dollari, 80 milioni secondo le stime del Financial Times), leader dell’organizzazione terroristica al-, si è conquistato la fama ...

L'America è pronta a celebrare l'anniversario dell'attentato dell'11. Da giorni si susseguono memorial in ricordo delle 2977 vittime, alle quali si sono aggiunti 19 attentatori, con eventi speciali. Anche quest'anno per New York non è una data come le ...11, sono trascorsi 22 anni dall'attacco all'America. Ventidue anni dagli attentati che hanno squassato gli Stati Uniti e scioccato il mondo. Le azioni terroristiche provocarono la morte di ...AGI - 22 anni dalla tragedia dell'11rimangono in piedi e vengono ancora alimentate innumerevoli teorie cospirazioniste , fatte circolare da ogni corrente politica, strumentalizzate e ampiamente rilanciate dai social ...

11 settembre 2001, su Marte c'è un memoriale delle vittime degli attentati terroristici WIRED Italia

In occasione del 22° anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle di New York, sono state identificate altre due vittime degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. L’annuncio è stato dato d ..."Non ho mai conosciuto mio padre, e lui non ha mai conosciuto me.