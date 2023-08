Chi è Tommaso Corazza | il nome nuovo che fa sognare Bologna Età | ruolo | valore

(Di sabato 12 agosto 2023) È statoil grande protagonista della serata delche, come da pronostico, ha regolato 2-0 il Cesena nei trentaduesimi di Coppa Italia. Schierato un po’ a sorpresa, ma neanche troppo, da Thiago Motta che già gli aveva dato fiducia nel precampionato,si è preso subito la scena sbloccando il risultato dopo un paio di minuti. Terzino sinistro con una buon utilizzo di entrambi i piedi, la lettura del classe 2004 in occasione della sua prima rete da professionista è molto interessante e certifica una volta di più l’egregio lavoro di Motta. Dominguez riceve sulla sinistra vicino alla linea laterale all’altezza del vertice dell’area del Cesena con la palla che torna nella stessa posizione dopo che l’argentino si è appoggiato su Aebischer che ha servito Moro, ora libero grazie al movimento senza ...

