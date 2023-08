Donald Trump incriminato per l’assalto a Capitol Hill | “Determinato a restare al potere”

(Di mercoledì 2 agosto 2023), ex presidente degli Stati Uniti, è statodal gran giurì federale peral Campidoglio del 6 gennaio 2021. In quell’occasione i sostenitori del tycoon, che aveva appena perso le elezioni, avevano assaltato la sede del Congresso, a Washington, cercando di impedire che la proclamazione di Biden presidente avesse luogo. I manifestanti, infatti, erano convinti che i risultati delle votazioni fossero truccati, e chefosse in realtà il vero vincitore e legittimo presidente del Paese. Sarebbero quattro i capi d’accusa a suo carico: due di cospirazione per ostruire un procedimento ufficiale, uno di cospirazione per frodare gli Stati Uniti, e l’ultimo di cospirazione contro i diritti dei cittadini. Oltre a lui vi sarebbero altri sei co-imputati....

e' incriminato per l'assalto a Capito Hill "L'attacco al Campidoglio, il 6 gennaio 2021, e' stato un assalto senza precedenti alla sede della democrazia americana. E' descritto nell'...è stato incriminato per la terza volta. A seguito delle accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e per le carte segrete a Mar - a - Lago, l'ex presidente degli Stati Uniti è ...Torna a farsi sentire,: 'Nel 2024 vinceremo la Casa Bianca': e i sondaggi danno un chiaro indirizzo. 'Nel 2024 vinceremo la Casa Bianca e renderemo l'America ancora grande. Non ho dubbi su questo. Mi attaccano ...

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato incriminato per la terza volta, questa volta in relazione all’assalto al Congresso del 6 gennaio. Dopo le accuse riguardanti il pagamento alla ...(LaPresse) Donald Trump incriminato da un gran giurì federale per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Quattro i capi d'accusa mossi nei confronti del tycoon. "L'attacco al Campidoglio è stato ...