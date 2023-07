NBA Cup | svelati il formato e i gironi dell’atteso torneo in-season

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 9 luglio 2023) Ilstagionale in stile FA Cup sarà lanciato a novembreLe partite non saranno conteggiate in classifica e il montepremi sarà di circa 18 milioni di dollari La NBA ha svelato sabato i dettagli del suo primostagionale, che avrà un montepremi di circa 18 milioni di dollari e sarà coronato da una partita di campionato – che non conterà in classifica – a Las Vegas il 9 dicembre. Si tratta di un evento che il commissario della NBA Adam Silver desiderava da anni, per dare alle squadre un trofeo per cui giocare durante la stagione regolare. E ora è finalmente realtà. “Si tratta di un’idea che circola negli uffici della lega da circa 15 anni”, ha dichiarato Silver. “Non è un concetto nuovo nello sport. Per chi segue in particolare il calcio internazionale, c’è una lunga tradizione di tornei stagionali… quindi abbiamo pensato che fosse ...