Melania Rea | Salvatore Parolisi torna a parlare per la prima volta | domani sera l' intervista a ' Chi l' ha visto?'

(Di martedì 4 luglio 2023) Non parla e non appare da tanti anni, dopo la condanna in via definitiva per l'omicidio della moglie: lo farà, in un'esclusiva alla trasmissione Chi l'ha? ....

Salvatore Parolisi, l'uomo condannato per l'omicidio di Melania Rea e che ha scontato 12 dei 20 anni di carcere previsti dalla sentenza, può ora usufruire dei permessi giornalieri e lasciare la prigione. Salvatore Parolisi, 45enne ex caporalmaggiore dell'Esercito condannato per l'omicidio della moglie, compiuto nel 2011, non ha mai lontanamente ammesso di aver compiuto il delitto. Non parla e non appare da tanti anni, dopo la condanna in via definitiva per l'omicidio della moglie: lo farà domani sera, in un'intervista esclusiva alla trasmissione Chi l'ha visto? condotta da Federica Sciarelli.