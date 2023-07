Genoa | ufficiale l’arrivo di Aaron Martin a parametro zero

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilha ufficializzatodi, difensore spagnolo proveniente dal Mainz. Tutti i dettagli Il, tramite un comunicato, ha annunciatodi. COMUNICATO – Aarón Martín è un giocatore del. Nato in Spagna a Montmeló il 22/04/1997, l’esterno sinistro vanta 116 presenze in Bundesliga con la maglia del Mainz e 81 in Liga con quelle di Espanyol e Celta Vigo. Ha collezionato 34 presenze con le under della nazionale spagnola. Benvenuto Aarón!

