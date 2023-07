Per quanto riguarda ill'unico svincolato è il terzo portiere Marfella, mentre per Zedadka ...: Domenico Criscito (difensore) Milan Badelj (centrocampista) Kevin Strootman (centrocampista) ......ma la valutazione della Roma (35 milioni) è eccessiva sia per i club interessati di Serie A ()... Su di lui, Cagliari e Paok. Dopo cinque anni scade il contratto di Coric e Bianda, pagati ...14.54 - L'ex difensore di Milan eSokratis Papastathopoulos lascia l'Olympiakos per fine contratto. 14.01 - In casanasce l'idea Alcaraz, centrocampista argentino classe 2002 del ...

Napoli, Genoa in pole per Zanoli | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

In attesa di capire chi arriverà in attacco, il Grifone pensa a rinforzare anche la mediana: la nuova idea è Guilavogui, in scadenza con il Wolfsburg.Si snellisce l'organico del Genoa e del suo tecnico Alberto Gilardino. Nell'arco di poche ore il Grifone ha infatti salutato due suoi tesserati. Ieri sera era giunto l'annuncio social di Rog Vodisek, ...