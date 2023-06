Genoa | in arrivo Leali

15.42 - Il Bologna ha sistemato gli ultimi dettagli per l'di Beukema dall'Az Alkmaar: affare da 7 milioni, visite mediche già fatte ( CHI E' ). 11.30 -vicino a Guilavogui del Wolfsburg ...Commenta per primo Un altro Europeo in. L' Italia Under 19 si prepara per la rassegna continentale, che si terrà dal 3 al 16 luglio ... Luca Lipani () e Pio Esposito(Inter), tutti e tre nati ...Inil talentino argentino Luka Romero (classe 2004) a parametro zero dalla Lazio: pronto un ... Lecce, Frosinone e), mentre per Onana il Manchester United é pronto a mettere sul piatto 45 -...

Derby in arrivo per Fabio Borini Dopo il Genoa ci pensa anche la Sampdoria TUTTO mercato WEB

"Mercato, nel mirino ora c’è Masini", titola il Quotidiano Sportivo. Entra nel vivo la trattativa per il 22enne.Festa e partitella ai Bagni Italia con Gasperini e Onofri. Poi arriva anche Bresh. Il club è già arrivato a 500 iscritti ...