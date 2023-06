Kraven il Cacciatore | Aaron Taylor-Johnson nel poster italiano del film

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 19 giugno 2023)è il protagonista delile ilconferma la data di uscita nelle sale. Online è stato condiviso il primodelil, il progetto con starprodotto da Sony e Marvel, confermando che la data di uscita nelle nostre sale è stata fissata per il 5 ottobre La locandina ritrae il protagonista, sostenendo che non si nasce cattivi, ma lo si diventa. L'attesa per il trailerthe Hunter, di cui verrà a breve diffuso il trailer, vedrà...