Il problema dei 3 corpi | il nostro commento al sensazionale teaser trailer della nuova serie Netflix

(Di lunedì 19 giugno 2023) Avvincente, immersivo, potente e ad altro budget produttivo, Ildei 3è un kolossal sci-fi di grande portata e ambizione sviluppato dagli autori di Game of Thrones e basato sull'omonima saga letteraria di Cixin Liu, ultima scommessa targata. Insieme all'attesissimo Rebel Moon di Zack Snyder, Ildei 3rappresenta l'avanguardia fantascientifica di, intesa come un insieme di progetti di punta del colosso dello streaming dedicati a uno dei generi più apprezzati di sempre. Sarebbe già dovuta uscire quest'anno, che mancherà di appena un mese, uscendo ufficialmente a gennaio 2024, ma laideata da David Benioff e D.B. Weiss, già creatori di Game of Thrones per HBO, si dimostra già lo show da tenere ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La serie televisiva statunitense 3 Body Problem è un adattamento del best seller Il problema dei tre corpi dello scrittore cinese Liu Cixin, vincitore del premio Hugo. Il primo trailer della serie sci - fi , realizzata dai creatori de Il Trono di Spade David Benioff e D. B. Weiss, è ...

