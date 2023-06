Croazia-Spagna | Finale Nations League | infortunati | diffidati e squalificati Chi non può giocare stasera

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Quest’oggi domenica 18 giugno si disputerà ladella UEFA. La competizione continentale dopo il lunghissimo cammino è arrivata all’ultimo atto e le compagini rimaste in corsa sono solamente due oramai. All’interno del De Kuip di Rotterdam, questa sera a partire dalle 20.45, troveremo contrapposte ladi Zlatko Dalic e ladi Jose Luis De La Fuente. Il duello, almeno sulla carta, si prospetta avvincente e ricco di emozioni. Ma come sono arrivate sin qui le due Selezioni? Partiamo dai croati. Modric e compagni hanno portato avanti un percorso perfetto: primo posto nella fase a gironi, davanti a Nazionali come la Danimarca, o ancora la Francia e l’Austria. 13 punti in 6 incontri e pass per la Final Four. In semi, inoltre, la...